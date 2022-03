Kuidas käib meie kaitse taevast?

Baltic Air Police ehk Balti õhuturbemissioon on meie jaoks alates 2004. aastast kestnud missioon, mis tagab Baltikumi õhuruumi kaitse. Kui alguses käis Baltikumi õhuruumi kaitse koordineerimine Leedus Šiauliais asuva lennuvälja kaudu, siis 2014. aastal lisandus Ämari lennubaas. Missiooni detailid on küll ajas pidevas muutumises, kuid üldjoontes on mõte sama – kaitsta ja turvata õhuruumi ning olla valmis ohule reageerima.