Kunstnik Mauri Gross avab Rakvere teatris näituse “Sadu”

“”Sadu” ühendab kunstniku ideid ja suundumusi maalikunstis,” ütles Varik. Ta rõhutas, et Rakvere Teatrigaleriis ja samuti väikese maja ruumides on täiesti uus väljapanek. “Uutesse kooslustesse mahutuvad mitmed teineteist puudutavad teosed, mis on varasemal ajal maalitud kandvateks seeriateks ja kontseptuaalselt erinevateks näitusteks. Arengud sünnivad meie silme ees.”