Torm raskendab liiklusolusid

Liiklusjuhtimiskeskuse teatel on põhi- ja tugimaanteed hommikul valdavalt kuivad, Põhja-Eestis aga niisked. Temperatuur on plusspoolel. Puhub tugev tuul, mille puhangud ulatuvad Lääne-Eestis ja põhjarannikul kuni 20 m/s. Lääne-Eestis on tormiga teedele murdunud puid, mis takistavad liiklust.