Elektrilevi on tormi järel taastanud elektrivarustuse 37 000 kliendil

"Elektrilevi brigaadid jätkavad tööga ja enamus riketest saame täna parandatud," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp pühapäeval. "Saaremaal ja Virumaal võivad mõned tööd jääda ka esmaspäeva hommikuks. Kõik oleneb hetkel sellest, kui suureks takistuseks on pehme pinnas rikkekohtade juures. Praegusel ajal looduslik pinnas veel rasketehnikat ei kanna, mis tähendab, et kohati on rikkekohtadeni pääsemine raskendatud."