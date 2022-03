Politsei otsib Kohtla-Järvel kadunud 54-aastast Evgenyt

Politsei on suhelnud mehe lähedastega ning kogunud kõikvõimalikku infot, et teha kindlaks, kuhu mees minna võis. Oma terviseseisundi tõttu võib Evgeny end ohtu seada.

Evgeny on ca 180 cm pikk ja tal on lühikesed hallid juuksed. Mehel on seljas tume kapuutsiga jope, jalas sinised teksad ja pruunid saapad.