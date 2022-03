Teed võivad kohati jäised olla

Ida-Virumaa teed on lumised või sõidujälgede vahel soolalume segused. Lumisematel teelõikudel võib esineda jääd! Mujal Eestis on teekatted soolamärjad või -niisked. Hommikul on Ida-Eestis pilves ning kohati sajab veel vihma ja lörtsi. Lääne-Eesti on pilvi vähe ja ilm on kuiv. Puhub edela- ja läänetuul 5-12, rannikul puhanguti 17 m/s. Õhutemperatuur on +1st.. +5°C-ni.