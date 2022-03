Hansabuss võtab üle 65 avaliku bussiliini teenindamise Lääne-Virumaal

Hansabuss asub liine teenindama 44 keskkonnasäästliku surugaasil sõitva bussiga. "28 on 67-kohalised Iveco Crossway Line bussid ning 16 keskmise suurusega bussi on 34-kohalised Iveco Feniksbussid," sõnas Hansabuss AS juhatuse esimees Indrek Halliste.

Kõik bussid on varustatud USB pistikupesade, turvakaamerate, gps-süsteemidega, stopp-nuppudega sõitjate väljumissoovist teavitamiseks, elektrooniliste tabloodega, et bussisalongis ja peatuses oleks liini marsruudi info reisijatele hästi nähtav. Bussid on madalapõhjalised ja kallutusfunktsiooniga, mis tagavad ratastooli või lapsekäruga sõitja mugava sisenemise. Bussis on istmeteta ala, mis on varustatud ratastooli ja lapsevankri kinnitamise võimalusega. Lisaks on signaalnupud, millega ratastooli kasutaja saab anda bussijuhile märku rambi avamise soovist.