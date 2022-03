Ukraina sõjapõgenike Ida-Viru keskhaiglasse pöördumiste arv kahe nädalaga neljakordistus.

Ukraina sõjapõgenike visiitide arv haiglasse on märkimisväärselt suurenenud. Paar nädalat tagasi oli esmaste pöördumiste arv viis-kuus päevas, tänaseks on pöördumiste arv neljakordistunud.

Alates 7. märtsist kuni tänase päevani on Järve tervisemajas vastu võetud pea 200 ukrainlast. Tervisekontrolli tegeva arsti Natalya Isayevska sõnul käivad tema vastuvõttudel peamiselt noored emad koos oma lastega. Vanemaid inimesi näeb ta tunduvalt harvem. Doktor Isayevska lisas, et peale tervisekontrolli on seni inimesi edasi suunatud perearstide ja eriarstide juurde ning suurem osa sõjapõgenikest vajab neuroloogi, onkoloogi, günekoloogi, ortopeedi abi.

Doktor Isayevska peab oluliseks mainida, et väga paljudel Ukrainast tulijatel on laostatud närvisüsteem ja nende inimeste suhtes peavad arstid olema eriti kannatlikud ja vastutulelikud. "Paljude inimeste emotsionaalne seisund on teatud põhjustel löögi saanud ning meie arstid ja tervishoiutöötajad mõistavad seda väga hästi ja teevad omalt poolt kõike, et osutada Ukraina sõjapõgenikele vajalikku meditsiinilist abi ja toetada neid moraalselt," rääkis Isayevska.