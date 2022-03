Alates homsest on Lääne-Virumaa veekogude jääle minek keelatud

"Me tegime selle otsuse jäämõõtmiste pealt. Päike on teinud veekogude kaldaääred pehmeks. Kohati on jää küll 30 sentimeetrit paks, aga väike pragu on juba sees. Päike teeb jää mulliliseks, õhuliseks. Jää on rabe ja murenev," selgitas päästeameti ida päästekeskuse ennetusbüroo juhataja Jaak Kirsipuu.