Juhtkiri: ohutult ja kiiresti Tallinnast Jõhvi

Transpordiamet kinnitas plaani, mille kohaselt hakatakse järgnevatel aastatel kavandama Haljala ja Jõhvi vahel kulgevat neljarealist maanteed. Kui taasiseseisvunud Eesti algusaastatel oli selge, et selliste megaprojektide jaoks raha lihtsalt ei jätku, siis viimased 15 aastat on selles vallas väga aktiivsed olnud. Alles vähem kui kaks aastat tagasi valmis Haljala–Rõmeda lõik, mis on siiani saanud vaid positiivset tagasisidet. Meie maakonna inimesed on kiitnud maanteeühendust pealinnaga ning eks see olegi üks tähtsamaid faktoreid juhul, kui elada Lääne-Virumaal ja töötada Tallinnas.