Aprillist tuleb rongis jalgrattale eraldi pilet osta

Rongi ratta kaasavõtmisel on rattapilet vajalik soetada kõigis Elroni rongides alates aprillist. Kuna sõitjate arv Elroni rongides on igal aastal kasvanud ja sesoonselt on jalgratastega reisijate arv samuti kasvanud, tekkis olukord, kus paljudel väljumistel ei mahtunud rongi ära tavareisijad, kuna rattaid oli rongis rohkem kui neile ette nähtud kohti. "Eelmise aasta rattapileti kehtivusperiood näitas, et piletinõude järel mõtlesid reisijad jalgratta kaasavõtmise vajaduse rohkem läbi, mille tulemusena rataste arv rongis vähenes ning tavareisijatel oli võimalik mugavamalt reisida ka tippajal," sõnas Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuhi Katrin Kulderknup.

Ta lisas, et rattapilet tuleb osta igal väljumisel alates 1. aprillist. Rattapileti hind sõltub reisi pikkusest ja on pool täispileti maksumusest, kuid linnalähiliinidel mitte vähem kui üks euro. "Kuigi aprillist ei ole veel võimalik rattapiletit, mis võimaldab rattakoha broneerida, ette osta, siis kindlasti juba enne suve algust see võimalus piletisüsteemi lisandub," ütles Elroni turundus- ja kommunikatsioonijuht. Kulderknup kõneles, et piletimüügisüsteemi arendus on töös ning kõigi eelduste kohaselt jõuab paari kuu jooksul broneerimisvõimalus ka tarbijateni. "Kuna igas rongis on 10 rattakohta, on neli nendest peagi võimalik reisijapiletit ette ostes ka ratta transpordiks broneerida, et tagada rattareisijale ratta hoiustamiskoht," selgitas Kulderknup.