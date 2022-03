Kolmapäeval langeb elektri börsihind 5 protsenti 185,4 eurole

Kõige kallim, 244,39 eurot megavatttunnist, on elektri börsihind kolmapäeva hommikul ajavahemikus kella 8–9. Kõige odavam on elekter aga öösel ajavahemikus kella 5–6, kui hind langeb 64,83 eurole megavatttunnist.

Lätis on elektri keskmine börsihind kolmapäev sama, mis Eestis. Leedus on elektri keskmine hind 17 protsenti kallim kui Eestis ehk 217,02 eurot. Soomes on aga elektri keskmine hind 108,89 eurot megavatttunnist ehk 41 protsenti odavam kui Eestis.