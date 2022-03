Kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva tegevliikmed annavad panuse Poola piiril

Läinud nädalavahetusel külastas Wisent 4 sihtüksuse kaitseliitlasi kirde maakaitseringkonna ja Viru maleva pealik kolonelleitnant Jaanus Ainsalu, kes jäi nähtuga väga rahule. "See pole lihtsalt müüt, et Eesti mees ja naine teevad väga head tööd. Endise piirivalvurina pole mul vajadust lisada õpetussõnu ega anda nõu, kuidas siinsel piiril kaitserajatisi tugevdada," ütles sihtüksust külastanud kolonelleitnant Jaanus Ainsalu ja lisas, et meie kogenud kaitseliitlased saavad hästi hakkama. Tema sõnul on suureks abiks Poola ja Eesti loodusliku omapära sarnasus.