Missuguseid pärle peitub kirjanduse aardekarbis?

Tapa vallaraamatukogu on näitusele “Kogude pärlid” seadnud uudistamiseks 1930. aastatel ilmunud “Eesti entsüklopeedia”, kogu suurima raamatu “The Complete Costume History” ning mõned raamatud möödunud sajandi algusest. “Meil on toredaid lugudega raamatuid,” ütles Tapa vallaraamatukogu direktori asetäitja Ere Käärmaa.

Käärmaa sõnul on Üks Tapa raamatukogu pärlitest eriti toekas: aastal 2003 ilmunud “The Complete Costume History” on 30 sentimeetrit lai, pea pool meetrit kõrge ning 636 lehekülge annab paksuseks seitse sentimeetrit. “Teos kaalub kümne kilo kanti, nii et parim transpordiviis on see lihtsalt õlale visata. Aafrikas kannaksid naised seda kindlasti elegantselt pea peal,” märkis ta.