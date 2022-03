Uuringutega on tuvastatud, et jätkuvalt esineb jääkreostust, teatas Tartu linnavalitsus BNS-ile.

Jääkreostus on pärit endise Nõukogude Liidu sõjaväe tegevusest ja on tõenäoliselt aja jooksul edasi kandunud. Projekti eesmärk on naftasaadustega reostunud pinnase likvideerimine, mis võimaldab vähendada reostuse jätkuvat edasikandumist ka põhjavette. Oluline on reostuskolde likvideerimine selle levikualas tervikuna, mistõttu on projekt ellu kutsutud riigi kaitseinvesteeringute keskuse ja Tartu linnavalitsuse koostöös.