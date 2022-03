Sõda toob põllumeestele ridamisi probleeme

Põllumehed seisavad silmitsi suure probleemiga – väetiste hinnad on aastaga tõusnud kuni viis korda.

Põllumeestel on ukse ees kevadtööd, kus oma kindel koht on väetistel ja taimekaitsevahenditel. Nendega olid keerulised lood juba enne seda, kui Venemaa alustas agressiooni Ukrainas. Meie põllumehed aga kasutavad peamiselt just Ukrainas ja Venemaal toodetud väetiseid.