Kiltsi kogukonnas suure broilerifarmi rajamisele avalikku vastuseisu pole

Ettevõte on Talleggi, Eesti ainsa linnulihatootja omanik. Eestlane sööb keskmiselt 40 kilogrammi linnuliha aastas ning poole sellest suudab toota ja turule saata Tallegg. Ettevõte soovib laieneda ja sestap on plaanis kuuele broilerifarmile lisa rajada. Kaks farmi on kavas ehitada Lääne-Virumaale: üks Kiltsi lähistele Liivakülla, teine Tamsalu kanti.