Vinni valla rahvas soovib Roelasse rulaparki

Rulapark rajatakse Roela kooli lähistele suurele asfaltplatsile, kus ühes servas on korvpalliväljak ning teisele poole on kavandatud suurem spordiväljak, millest üks osa hakkabki olema uus rulapark. "Roela spordiväljaku idee käidi välja juba mitu aastat tagasi ja Roela Kodukant MTÜ on seal jupi haaval toimetanud. Nüüd saadi kokku kena rulapargi idee ja see sai ka kaasava eelarve hääletusel tubli tulemuse," rääkis Vinni vallavanem Rauno Võrno. Rulapark on vaid üks osa täielikust komplektist.