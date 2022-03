Sõmerul on autojuhtide lõks

Krista sõnul olid politseinikud lohutuseks öelnud, et tema ei ole täna ainuke, kes nimetatud teelõigul lubatud sõidukiirust ületab. Ja nagu saatuse irooniana sõitis Kristaga tehtavate menetlustoimingute ajal mööda Pikka tänavat veel üks auto. Politseinik oli Krista sõnul kommenteerinud, et visuaalselt on juba näha, et seegi sõidab kiiremini kui lubatud. Seega juba ühel päeval mingil ajavahemikul oli Sõmerul Pikal tänaval mitu lubatud sõidukiiruse ületajat.