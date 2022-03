Elektrikiriku festival läheb tänavu rändama

Kõlavad muuhulgas ka eesti elektroonilise muusika korüfee Sven Grünbergi teosed, kes on selleks oma nõusoleku andnud. Korraldajate sõnul on vanameister isiklikult kohale tulemas kindlasti Viru-Jaagupi üritusele, pole välistatud, et mõnele veel. "Kõnnime step by step, vahepeal on kindlasti infot lisandumas," ütles Pajusti klubi juhataja Urmas Lindlo, lisades, et tänavusele Elektrikiriku festivalituurile võib lisanduda suisa veel kontserte.