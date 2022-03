Kasulik võlujook purgist asendab ka limonaadi

Lääne-Virumaa esimese kombucha-talu perenaine Liis Järvamägi Kivimurrult rääkis, et praegu on tema teeseened puhkusel. Kui paljud perenaised panevad näiteks leivajuuretise sügavkülmikusse magama, siis teeseen talvitub oma purgis vedeliku sees katte all. Anum on riidega kaetud selleks, et tolm ei läheks sinna sisse ja päike ei paistaks peale. Niipea kui seenele jälle toitu panna, hakkab ta taas kasvama.