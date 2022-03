Tänavuse kooliaastaga lõppeb Arvo Pani pikk tööaeg Kadrina keskkooli direktorina

Arvo Pani olulisteks teeneteks saab lugeda seda, et ta on säilitanud Kadrina keskkooli tugevat taset tänase päevani, et õpilased on olnud edukad aineolümpiaadidel ja näidanud häid tulemusi riigieksamitel. Tema ajal on Kadrina keskkoolis saanud aluse inseneriõpe, on mindud üle õppesuundadele, alustatud IT- ja nutifestivaliga CADrina. Arendatud on ka välissuhtlust: aktiivselt käiakse läbi sõpruskoolidega Lätis, Leedus ja Saksamaal.