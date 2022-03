Eesti 200 pöördumine toob Rakvere punamonumendi teema linnavalitsuse töölauale

Volikogu esimees Mihkel Juhkami ütles, et protseduuriliselt ei peagi pöördumisele midagi vastama, kuid lisas samas, et volikogu esimehena annab ta linnavalitsusele ülesande teemaga siiski tegeleda. "Pöördumises on palju asju, mida peab täpsustama," selgitas ta. "Pöördumises näiteks ei mainitud, et tegemist on muu hulgas muinsuskaitsealaga. Tuleb selgeks teha, millised tegevused kaasneks, kui on soov tõepoolest monument teisaldada ja surnud ümber matta."