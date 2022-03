Eesti kunstimuuseum tõi Rakvere bussijaama akendele Virumaa-teemalised teosed

Näitus on osa Eesti kunstimuuseumi ja Tallinna bussijaama koostööst, mille raames on kunstiteoseid tutvustatud argises ruumis, varasemalt Tallinna bussijaama ootesaalis.

Kõik repronäitusele valitud teosed on tihedalt Rakvere või Virumaaga seotud: kas on teostel esindatud märgilised kohad Rakverest ja Virumaalt või on kunstniku elu olnud Virumaaga läbi põimunud. Nii on väljas teosed Tapalt pärit Ado Vabbelt ning Palmse mõisas tegutsenud Olga von der Pahlenilt. Äratundmisrõõmu pakuvad Elmar Kitse maalitud stseen Rakvere turult ning Paul Raua kujutatud vaade Rakvere linnusele. Näituse keskmes kroonib suuremõõtmeline Kristjan Raua "Viru vanne".