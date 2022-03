“Pikk ettevalmistusperiood on läbi ja mängijad juba ootavad hooaja algust. Ootan, et mängijatel oleks suur nälg mängida, kuna oleme kõva ettevalmistuse teinud ning nüüd tuleks see suur töö realiseerida väljakul. Loodame head hooaja algust ja jätame need esimesed kolm punkti koju!” rääkis Tarva esindusmeeskonna peatreener Tarmo Rebane klubi kodulehe vahendusel.