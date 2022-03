Miljon uuele loomade varjupaigale ehk Palju tõlkes kaduma läinud teksti

Lääne-Viru Omavalitsuste Liit (VIROL) plaanib 2023. aasta sügiseks rajada maakonda tänapäevase koduloomade varjupaiga ning on varjupaiga rajamiseks taotlenud toetust maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmest (MATA), seisab kolmapäeval Rakvere linnavolikogu istungil arutlusel olnud eelnõu sissejuhatuses. VIROL taotleb koduloomade varjupaiga ehitamiseks MATA taotlusvoorudest toetust kogusummas 770 152 eurot, millele lisandub kohalike omavalitsuste omaosalus summas 256 717 eurot. Projektide kogumaksumus on 1 026 869 eurot.

Iga inimene, kes neid ridu loeb, saab üheselt aru: plaanis on ehitada varjupaik hinnaga enam kui miljon eurot. Kui lisada veel teadmine, et see koht on mõeldud 40–60 loomale ja katusealust pinda on seal 300 ruutmeetrit, siis ei pane see mitte ainult kulmu kergitama, vaid otseselt küsima: mida värki? Selle rahaga saaks Rakverre osta vähemalt kolm väga suurt ja korralikku eramut.