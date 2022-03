Tänavad on meil libedad

Rakveres Laada tänava alguses hakkas kõnniteel silma üks lõik, mis nägi välja nagu liuväli. Mõtlesin endamisi, et kas rikkuda liikluseeskirja ja põigata “liuväljast” mööda autotee kaudu või siis olla korralik kodanik ja kõndida seal, kus peab. Valisin variandi nr 2, astusin “liuväljale” ja seal mu tasakaal kadus.

Mida mõtleb ajakirjanik, kui ta kukub? Eks ikka seda, et töövahendid terveks jääksid. Fotoaparaat ja sülearvuti jäidki terveks, mis aga murdus, oli jalaluu, täpsemalt öeldes vasaku jala pindluu. Pindluu on see pikk luu, mis paikneb jalas põlvest allpool sääreluu kõrval.