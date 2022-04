Päästjad eemaldasid Neeruti külas teele kukkunud puu

Päästjad jõudsid Neeruti külla neljapäeva õhtul kell 20.27. "Järve ääres oli korralik kuusk tee peal ees. Seal, kus RMK lõkkeplats on. Tee oli kinni. Ei saanud suure ega väikese autoga läbi. Ma pakun, et kuusk oli ümber kukkunud paari päeva taguse tormi tõttu," rääkis päästekomando pealik Raido Nagel.

Et tee vabastada, tükeldati kuusk mootorsaagidega. Kadrina vabatahtlikud päästjad kasutavad Husqvarna ja Jonseredi saage. "Meie lõikame tee vabaks, lükkame puujupid tee serva. See ärakoristamine on juba tee valdaja rida," lisas Nagel.