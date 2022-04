Kuri käsi pani põõsasse toidu ja hambaorkide segu

Nele-Triin rääkis, et "portsjonid" olid pandud põõsasse väiksema koera kõrgusele. Üks neist oli maha kukkunud. Lisaks hambaorkidele olid seal vorstinahad. "Need olid nagu kuivanud vorstinahad," täpsustas Nele-Triin. "Ma pole varem seda näinud," lisas ta. Nele-Triinu hinnangul olid need ohtlikud kooslused mõeldud koertele.