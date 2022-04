Kolumn: aitab!

Eestlane aitab! Eestlane osaleb suurimas abistamisaktsioonis, mida meie maailmajagu on pärast teist maailmasõda näinud. Eestlane aitab ukrainlasi. Abistamise ind, ulatus ja intensiivsus on üllatav, hämmastav ja meeliülendav. Taastunud on usk eestlase südametunnistusse ja ühise toimetamise võimesse. Olen õnnelik ja rahul, et siinsete inimeste keskel elan.