Tapa volikogu istung lõppes suure tüliga

Neljapäeval ei saadud Tapa vallavolikogu istungil päevakorra kinnitamiseks hääli kokku. Koalitsioon on nüüd seisukohal, et istung toimus, opositsioon leiab, et see oli õigustühine ja praeguste volikoguliikmete asemele peaksid tulema asendusliikmed.