Keelesõprus aitab lõimuda

Minul ei läinud eesti keele õppimisega kaua. Pooleaastaselt tulid esimesed sõnad, millest aastasena moodustasin ettevaatlikult lauseid. Laused muutusid täpsemaks ja keerukamaks, tasapisi sain käppa ka nende kirjapildi. Nõnda ei tundunudki see maailmas küllaltki haruldane kultuurkeel oma 14 käändega kuigi raske. Olen siiski juurelnud, millise vaevaga oleks see kaunis keel suupäraseks saanud siis, kui see poleks olnud mu emakeel.