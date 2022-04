Haljalasse paigaldatakse elektriautode ülikiirlaadija

"Circle K usub, et elektritransport on lähituleviku transport nii Eestis kui kogu Euroopas, mistõttu oleme hoogsalt arendamas elektriautode kiirlaadimise võrgustikku, soodustamaks kiiremat elektriautodele üleminekut Eestis," lausus Circle K mootorikütuste tootejuht Teedo Melts. "Circle K teenindusjaamades peavad saama tankida kõik meie kliendid, olenemata sellest, kas nad on valinud vedelkütusel, vedelgaasil või elektril liikuva sõiduki.“