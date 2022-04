Öösel süttis elaniketa Rabasaare küla

Täna öösel kell 4.49 sai häirekeskus teate, et Tapa vallas Lehtse lähistel põleb Rabasaare küla. Juhtunu asjaolude kohta täpsem selgus puudub. Rabasaare küla on maha jäetud, teadaolevalt seal püsielanikke pole, kuid hoonestus on säilinud. Kahtlustada võib süütamist.