Eesti energiasõltumatuks väikereaktoriga

Nord Stream 2 rahastajad on olnud Saksa, Austria, Hollandi ja Prantsuse suurettevõtted, keda loomulikult ahvatles võimalus saada odavamat Vene gaasi. Sõbratehinguid on Putin teinud ka Ungari peaministri Viktor Orbániga ja teistega, kes oleks valmis õõnestama Euroopa Liidu ühtsust, rääkima “Venemaaga dialoogi vajalikkusest”, ning kes on süvendanud Euroopa sõltuvust Vene energiakandjatest. Teadaolevalt oli Nord Stream 2 lobby eelarve ainuüksi Saksamaal 100 miljonit eurot aastas. Mõjuagent number üks Saksamaal oli endine liidukantsler Gerhard Schröder, kuid Kremli eesmärkide nimel tegid lobby ka paljud Vene miljardärid. Ning loomulikult tõi nafta, gaasi ja kivisöe müük Kremlile tohutut tulu – üle 100 miljardi euro aastas.