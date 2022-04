Südamekuu innustab inimesi senisest rohkem liikuma

Triinu lasteaia õppealajuhataja Moonika Suurmaa kõneles, et kogu aprillikuuks on plaanitud igasuguseid üritusi. “Sellel nädalal pöörame suuremat tähelepanu liikumisele ja südame eest hoolitsemisele,” ütles Suurmaa ning lisas, et kuu jooksul on plaanis rohkesti õues viibida. Aprilli teisel poolel tuleb liikumisõpetaja eestvedamisel spetsiaalne terviserada õpetajate jaoks. Kogu maja rahvale tuleb õues lõunavõimlemine. “Aprillis räägime ka tervislikust toidust, rühmades kasvatatakse sibulapealseid ja hernevõrseid,” sõnas Suurmaa. Triinu lasteaed kuulub tervist edendavate lasteaedade hulka ning on tervisenädalat tähistanud juba aastaid.