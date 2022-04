Kai Ird: pöördumise teemadest on esikohal väärkohtlemine

Lasteabitelefonil helistatakse järjest enam. Ühelt poolt on kurb, et paljud lapsed on langenud väärkohtlemise ohvriks või vajavad muul põhjusel abi. Teisest küljest on tore, et inimesed on lasteabitelefonist teadlikud ja julgevad probleeme päevavalgele tuua.