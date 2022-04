Tarvas kukkus viimaseks, hooaeg võib järgmise nädalaga lõppeda

Põhiturniiri viimasena lõpetav kooslus jääb ainukesena väljalangemismängudest eemale ja võib hooaja enda jaoks lõppenuks lugeda. Seetõttu oli pühapäeval Tallinnas Nordi spordihoones peetud omavaheline kohtumine mõlemale tabeli lõpuosa meeskonnale eriti oluline. Võrdse arvu võitude korral on eelis Tarval, kes on senised kaks mängu Kalevi vastu suutnud võita. Seekord ei olnud Rakverel lõpuks mingit šanssi, tallinlased võtsid kindla, 88:69 võidu ja neil on nüüd ühepunktiline edu.