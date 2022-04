Gert Gordejev ja Kaspars Stupelis alustavad uut motokrossihooaega

Tänavuseks hooajaks on korralikult valmistutud, kolm raksu on käidud Itaalias treeninglaagris, kus on olnud võimalus treenida koos Eesti esipaari Kert Variku ja Lari Kunnasega. Gordejevi sõnul on see olnud hea võimalus ennast proovile panna ja areneda koos eelmise aasta maailmameistrivõistluste üldarvestuse viienda tiimiga.