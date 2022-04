Haljala haridusjuhist sai vallasekretär

Kristi Tomingas on hariduse omandanud õigusalal ja tal on ligi 25 aastat töökogemust kohaliku omavalitsuse eri ametikohtadel. Ta on töötanud Vihula ja Viimsi valla vallasekretärina, Viimsis pidanud ka personalispetsialisti ning Viru-Nigula vallas kantseleijuhi ametit. Alates 2019. aasta novembrist töötas Kristi Tomingas Haljala valla haridusjuhina.

Kristi Tomingas ise sõnab, et haridusjuhina töötatud aeg on olnud ääretult põnev, kuid hingelt on ta ikkagi vallasekretär. "See on töö, mida oskan ja olen pikalt teinud," ütles vastne vallasekretär ning lisas, et on tänulik usalduse eest koduvallas taas vallasekretärina töötada.