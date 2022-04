Simuna ja Laekvere vahel oli elektrikatkestus

"Rikkekoha lokaliseerimine veel käib, aga suure tõenäosusega see tuul ja sulalumi, mis puudele on ladestunud, on põhjustanud puude langemist või okste kukkumist elektriliinidele," ütles Elektrilevi spetsialist Hardi Puusepp kell kolm pärastlõunal Virumaa Teatajale.