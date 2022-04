Vahakulmu paisjärve ähvardab likvideerimine

Vahakulmu paisjärv rajati Valgejõele 1977. aastal. 3,9-hektarilise paisjärve keskmine sügavus on 1,8 meetrit. “Ujumine, kalastus, veevõtt loomade tarbeks,” loetles Tuuleveski talu perepoeg Kristo Lööper paisjärve funktsioone. “See on küla kokkutulemise koht. Õhtuti on siin kogu aeg autod. Inimesed naudivad jõevaadet, grillivad.”