Noormees Minskist: “Kui Valgevene armee sõtta kaasataks, tehtaks ka see lihtsalt maatasa”

Viktari vastus viibis tavatult kaua ja saabus lõpuks Telegrami äpi kaudu, mida me varem omavahel polnud kasutanud. Ta selgitas mulle, et teisi kanaleid temavanused seal praegu ei usalda, ja esmalt keeldus poliitilisest intervjuust oma pere turvalisuse kaalutlustel. Nädalad hiljem aga muutis meelt ja vastas. “Kõige pimedam on enne päikesetõusu.” Viktar ütleb, et päikesetõusuni pole enam kaua jäänud.