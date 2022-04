Lätis ja Leedus on elektri keskmine börsihind kolmapäeval samuti 119,13 eurot megavatttunnist. Soomes on hind aga 81,83 eurot megavatttunnist ehk ligi kolmandiku võrra odavam. Kõrgeim hind on kolmapäeval aga Prantsusmaal, kus päeva keskmine hind on 274,35 eurot megavatttunnist.