Moe elanikud hädas parempöördega

Tapa poolt tulles lubab liiklusmärk vahetult pärast raudtee ületamist sõita suurima lubatud sõidukiirusega – 90 kilomeetrit tunnis. Moe ristini jõudes on selle kiiruse saavutanud ka suuremad veoautod, sõiduautodest rääkimata. Moe ristmik on väikesel kallakul, parempöördeks seal eraldi aeglustusrada ei ole.

Moe elanikud rääkisid, et kardavad nimetatud ristmikul parempööret teha, sest eriti halva ilma korral on oht, et tagant tulev auto ei pruugi ees liikuva sõiduki manöövrit õigel ajal märgata. Kuhugi pöörata tal ei ole, sest paremale jääb kergliiklustee, vasakule ohutussaar, mis on sõiduteest kõrgemal. Ainus võimalus ongi ees liikuvale sõidukile tagant otsa sõita. Seepärast lülitavad paljud Moe elanikud suunatule sisse juba enne bussipeatust ehk hinnanguliselt 150–200 meetrit enne ristmikku. Üks inimene tunnistas, et sellegipoolest on olnud paar juhtumit, mil taga liikunud reka oleks ta sõidukile äärepealt tagant sisse sõitnud.