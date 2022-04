"Apteeker Melchior" jõuab kinodesse esmaspäeval

Indrek Hargla seitsmest raamatust koosnev "Apteeker Melchiori" romaanisari on võitnud lugejate südamed, teoseid on tõlgitud soome, prantsuse, ungari, läti, saksa ja inglise keelde. Samuti on filmi kinolevi kavandatud rahvusvahelisena.

"Kui tahate praegusel kiirel ja rahutul ajal korraks aja maha võtta ja viibida Tallinna kuldajas, järgnege lihtsalt apteeker Melchiorile ja Indrek Harglale," ütles filmi režissöör Elmo Nüganen. "Võrreldes raamatuga on filmis omajagu üllatusi. Näiteks on filmis tegemist raamatuga võrreldes noorema Melchioriga, kes alles alustab oma tegevust abifoogti ja detektiivina. Apteeker Melchior on oma teekonna alguses, me näeme filmis tema arengulugu," rääkis Nüganen.