Neljapäeval läheb taas veidi soojemaks

Öösel pilvisus tiheneb. Kesköö paiku hakkab Liivi lahe ääres ja Lõuna-Eestis lund ja lörtsi sadama, kohati võib jäävihma tulla. Hommikuks laieneb sadu üle maa ja läheb Lõuna-Eestis üle vihmaks. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3–9, rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –5 kraadi, saartel tuleb kuni +2 kraadi, vastu hommikut lõuna poolt alates see tõuseb. Peipsi järvel puhub lõunakaare tuul 3–9 m/s. Hommiku poole ööd hakkab sadama lund ja lörtsi. Nähtavus on hea, sajus mõõdukas. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni –3 kraadi.