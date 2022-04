Rakvere Funkfest avalikustas esimesed kodumaised artistid

Talendisaates "Eesti otsib superstaari!" rahva südamed võitnud Alika Milova tunnistas juba võidu poole pürgides, et funk-muusika on talle eriti südamelähedane. Rakvere Funkfestil kuuleb tema ja ta bändi esituses just funk'ilikku repertuaari.

"See on üks oodatumaid kontserte sel suvel. Lubame, et paneme laval hullu ja pakume inimestele head sõud," ütles lauljatar, kelle sõnul lummab teda funk'i juures ainuüksi juba selle põnev ajalugu, aga ka muusikastiili elavus, mis kõnetab inimesi sõltumata vanusest. Superstaar lisas, et lemmiklugusid on tal niivõrd palju, et lõplikku kava pole ta oma bändiga veel kokku pannudki – valik on nii suur.