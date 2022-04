Juhtkiri: võib mürki võtta, et kevadel juhtub

Mürgistusteabekeskuses töötavad inimesed ei pea kevade saabumises veendumiseks kalendrisse vaatamagi, sest nui neljaks, igal kevadel hakkavad mürgistuse infoliinile saabuma sama sisuga kõned. Alati on keegi karulaugu korjamise hoos noppinud piibelehti või veel hullem, surmavalt mürgiseid sügislille lehti. On ju teada, et karulauk lõhnab nagu küüslauk. Kui kevadise vitamiiniampsu otsinguil kõik lehed üle kontrollida, pole karta, et söömiseks kõlbmatud taimed väärt söömaaja ära rikuvad ja tervise nässu keeravad.