Teede olukord peale keerulisi talveilmasid pole kuskil kiita

Lõhki läinud lumelükkamise arved tuleb korvata ja paraku kipub see teede hilisema hoolduse arvelt tulema, kui just rahandusministeerium ei halasta. Nimelt pöördus Lääne-Viru Omavalitsuste Liit rahandusministeeriumi ja peaministri poole palvega katta ekstreemsest talvest johtunud lisakulud. Pöördumises on ka kirjas, et 2022. aasta toetusfondist teede hoolduseks eraldatud vahenditest on suur osa omavalitsustel ära kasutatud ning mõnel juhul isegi oluliselt peale makstud. Kohalike teede lume- ja libedustõrjeks ning teede tavapäraseks hoolduseks-remondiks raha lihtsalt ei jätku. Pöördumine läkitati teele märtsi lõpus ja vastust sellele veel laekunud ei ole.